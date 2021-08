Bernardeschi: “Sono pronto per l’inizio della nuova stagione. Lo spirito della squadra è quello giusto”

Protagonista con la Juventus, nella vittoria in amichevole contro l’Atalanta, Federico Bernardeschi ha mostrato tutta la sua gioia al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale del club bianconero. “Mi sento molto bene, ho buone sensazioni e sto cercando la migliore condizione possibile essendo rientrato dopo rispetto ad altri compagni. Oggi abbiamo giocato una buona partita, con una buona intensità, contro una squadra forte come l’Atalanta. Lo spirito è quello giusto e dobbiamo continuare così con l’umiltà e il desiderio di sacrificarci l’uno per l’altro, caratteristiche che ci hanno sempre contraddistinti. Questi due aspetti saranno fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. Sono pronto per l’inizio della nuova stagione”.

Foto: Twitter Juve