Bernardeschi: “Ritorno in Italia? Speriamo. Ma ora è prematuro parlarne”

Durante l’intervista concessa a Sportmediaset, il calciatore del Toronto ed ex Juventus e Fiorentina, Federico Bernadeschi, ha così parlato di un suo possibile ritorno in Italia: “Un ritorno in Italia? Vediamo, speriamo… – ha detto l’attaccante del Toronto FC lasciando aperta l’ipotesi -. Ora è un po’ prematuro parlarne, ma chi vivrà, vedrà…”.

Poi ha proseguito: “Il primo bilancio dell’esperienza in Canada è sicuramente positivo. E’ un’esperienza meravigliosa, non ho dubbi. Dal punto di vista sportivo potevamo e dovevamo fare meglio. Vedremo l’anno prossimo. Sono fiducioso. La MLS è un campionato molto fisico. La mettono sempre sulla lotta e sulla corsa. Bisogna star bene fisicamente – ha continuato l’ex bianconero -. Compensano con la fisicità le carenze tattiche e tecniche”.

Foto: Twitter Toronto