Bernardeschi: “Questa è la vera Juve. L’Inter? Siamo pronti, ma il campionato è lungo”

Queste le parole di Federico Bernardeschi dopo il successo della Juve contro il Bayer Leverkusen: “Sono molto contento per una grande vittoria e una grande prestazione. Penso che questa sera si sia vista la vera Juventus che vogliamo. Il mister mi ha chiesto di pressare e credo che siamo stati tutti e tre là davanti a dare il primo pressing. Secondo me abbiamo messo in difficoltà gli avversari sporcando tutte le loro giocate. Domenica c’è l’Inter? Sarà una partita importante domenica ma il campionato è lungo. La Juventus è preparata a queste partite e andremo a Milano consapevoli di essere la Juventus”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus