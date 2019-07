Bernardeschi: “Peccato per il risultato, ma abbiamo fatto bene”

Intervistato al termine del match contro il Tottenham, perso a causa di un’invenzione al 93′ di Kane, Federico Bernardeschi ha commentato la sconfitta della Juventus al National Stadium di Singapore, lodando la prestazione dei bianconeri nonostante il ko: “Peccato per il risultato ma abbiamo fatto bene, facendo quello che il mister ci ha chiesto. Nel secondo tempo è andata meglio, ci tenevamo a scendere in campo nel modo giusto. Durante la preparazione è normale che la condizione fisica non sia al massimo, ma l’importante è fare quello che Sarri vuole da noi. Queste partite sono molto importanti anche per mettere minuti nelle gambe”.

Foto Twitter Ufficiale Juventus