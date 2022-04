Bernardeschi: “Le squadre più forti arrivano in fondo. Non è il gol dell’addio”

Raggiunto dai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro la Fiorentina e la qualificazione alla finale di Coppa Italia con la Juventus, ecco le dichiarazioni di Federico Bernardeschi: “È un gol importante, sono contento. Erano tre mesi che non giocavo, ho avuto un infortunio complicato e l’ho superato bene. L’importante è che siamo andati in finale, era il nostro obiettivo. Ci serviva una serata così, perché quando vinci in casa è sempre una soddisfazione doppia, davanti a questo pubblico. La finale contro l’Inter? Le squadre più forti arrivano in fondo, l’Inter è una grandissima squadra, come noi. È un gol da saluti finali? No, c’è una stagione da finire, ci sono obiettivi da raggiungere e questo è l’importante“.

Foto: Twitter Juventus