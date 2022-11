Bernardeschi: “La Juventus sta risalendo, è in corsa totale per lo scudetto”

Federico Bernardeschi, ora al Toronto, in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del Mondiale, della sua ex squadra, la Juventus e della corsa scudetto. Di seguito le sue parole: “La Juve ha toccato il fondo con l’uscita ai gironi di Champions e poi ha iniziato a risalire. La Juve è in corsa totale per lo scudetto e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli, che sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia. Per me è il più forte della Serie A. Mondiale? Fa male non esserci perché ce lo meritavamo, le 4 nazioni vincitrici dei vari tornei continentali dovrebbero andarci di diritto. Tifo Canada ma la mia favorita è il Brasile, è la più completa.”

Foto: Twitter Toronto