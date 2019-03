Bernardeschi: “Italia sulla strada giusta. CR7? Accanto a lui imparo tante cose”

La gara contro l’Atletico ha segnato l’esplosione di Federico Bernardeschi. L’esterno offensivo della Juventus, ha parlato dal ritiro della Nazionale italiana a Coverciano: “Siamo un bel gruppo sotto tutti i punti di vista. Questa Italia ha già fatto intravedere qualcosa in Nations League. Siamo sulla strada giusta per affrontare l’Europeo nel migliore dei modi”. Non solo parole sull’Italia, ma anche sul suo club, in particolar modo sul rapporto con CR7: “Cristiano è un fuoriclasse assoluto, lo ha dimostrato in ogni parte del mondo. In Inghilterra, in Spagna e adesso in Italia. Ci dà tanto, ha il carisma del campione. Starci accanto ogni giorno ti permette di imparare tante cose. La Juventus ha scritto un pezzo di storia con l’Atletico, abbiamo confermato il valore di questa squadra. Adesso però la testa deve andare all’Ajax”. Sulla sua crescita e sulla fiducia che gli sta dando Allegri: “Essere scelto per una partita così importante come quella con l’Atletico non è mai scontato, soprattutto in una squadra come la Juventus. Mentalità e abnegazione al lavoro sono due aspetti su cui ho lavorato molto. Pretendo sempre di più da me stesso, spero di potermi prendere ancora tanti soddisfazioni nella mia vita”. Infine sul ruolo in campo: “Mezzala? Sì, potrei farla. Poi starà al Mister valutare dove schierarmi. Quando si tratta di cimentarsi in un ruolo nuovo, serve mettersi lì con la testa e capirne i meccanismi nuovi”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus