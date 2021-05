Bernardeschi: “In Nazionale rendo di più? Mi fanno rischiare la giocata. Allegri? Sono contento”

Federico Bernardeschi capitano della Nazionale di questa sera, ha parlato dell’annuncio di Roberto Mancini che di fatto ha confermato la presenza in azzurro all’Europeo dopo la vittoria con San Marino. Queste le sue parole: “Ringrazio il mister, mi ha sempre dato fiducia. Qui mi diverto, e quando mi diverto vengono fuori le qualità e per me è fondamentale. Perché qui rischio la giocata e alla Juventus no? Qui mi fanno rischiare la giocata. E’ semplice. L’Europeo? Qui la qualità è altissima, non è facile per il mister, siamo stati tutti bravissimi a metterlo in difficoltà nelle scelte. Sono due anni che siamo bravi, il mister ha creato un grandissimo gruppo. Qui siamo a casa, a prescindere dalle scelte, il gruppo è sano e vivo. La Juventus con Allegri? Sono felice. Spero di godermi ancora il mister, lo voglio davvero, è quello che cercherò di fare. Sono felice del suo ritorno. E’ sempre stato un grande, ha sempre gestito alla grande i calciatori portando risultati”.

Foto: Twitter Vivo Azzurro