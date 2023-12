Bernardeschi: “Il mio cuore è alla Juventus, nessuna rottura tra me e il club”

Durante un’intervista concessa a La Stampa, l’ex centrocampista della Juventus Federico Bernardeschi, ora al Toronto, ha aperto le porte ad un ritorno in bianconero: “Quello che ho fatto alla Juve rimane a prescindere, anche se non ne parlassi. È storia. Se dovessero uscire altre possibilità, le valuterei da professionista. Ma se mi si chiede dove vorrei giocare, risponderei sempre la Juve perché il mio cuore è lì, è inutile nasconderlo. Anzi è proprio bello dirlo. Non si è mai rotto nulla tra me e la Juve, mai. Forse questo sta trasparendo più adesso che in passato, io mi sono lasciato in grandissimi rapporti con la società Juve e di questo vado molto fiero. Credo che però un calciatore debba essere lucido nel capire i momenti, in quel periodo la Juve stava attraversando difficoltà troppo grandi per potersi dedicare anche ai rinnovi, infatti non sono stato l’unico a pagarne le conseguenze. Ho fatto la mia scelta, che ritengo giusta, avevo letto bene la situazione, tutta la Juve doveva ritrovarsi un po'”.

Foto: Twitter Juventus