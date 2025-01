Bernardeschi: “Il Milan ora è difficile da decifrare. Vlahovic? Faccio fatica a capire le critiche”

L’ex giocatore di Fiorentina e Juve Federico Bernardeschi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato del match di Supercoppa di domani tra i bianconeri e il Milan.

La Juve: “Ha recuperato diversi giocatori e viene da un pareggio con la Fiorentina, perciò avrà voglia di riscattarsi. Per molti giocatori e anche per Motta sarà la prima opportunità di vincere un titolo: sono sicuro che daranno il massimo. Alla Juve ho imparato che in ogni competizione parti per vincere. Le critiche a Vlahovic? Alla Juve devi essere abituato: è successo a tutti, anche a Ronaldo. Io le critiche faccio fatica a capirle. Dusan però deve continuare così e dimostrare ciò che vale con i numeri. Lo scorso anno ha fatto 18 gol, ora è già a 12. Chiuderà almeno a 20. E poi quando conta sa essere decisivo, come nella finale di Coppa Italia. Me lo aspetto protagonista in Supercoppa”.

Il Milan: “È dura da decifrare con Conceiçao in panchina, che tra l’altro si ritroverà di fronte il figlio. Nel Milan è difficile capire che cosa vogliono fare. La società mi pare abbia le idee chiare, ma la pratica gli sta riuscendo male. Occhio a Morata, che conosco molto bene e può sempre fare la differenza”.

