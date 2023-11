Bernardeschi: “Ho visitato la Continassa ma con la Juve non c’è nulla. In Canada sto bene”

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, ora al Toronto FC, ha parlato a Dazn, rispondendo a una domanda di mercato, chiudendo a un suo ritorno alla Juve a gennaio.

Queste le sue parole: “Ho fatto visita alla Continassa alla Juventus per salutare Allegri, tutta la squadra e i dirigenti. Lo avevo fatto anche l’anno scorso, non abbiamo parlato di mercato. Domenica ero allo stadio a vedere la partita con l’Inter, mi ha fatto piacere rivedere alcuni ex compagni e assistere all’allenamento. Non c’è assolutamente nulla con la Juve, in Canada sto bene”.

Foto: twitter Toronto