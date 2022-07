Bernardeschi: “Ho scelto Toronto perché sono innamorato di questa città”. Il video

Intervenuto ai microfoni della conferenza stampa di presentazione con il Toronto, Federico Bernardeschi, ha parlato del motivo per il quale ha scelto di sbarcare in Canada: “L’arrivo di Criscito e Insigne mi ha convinto a scegliere Toronto? Sono felice che siano qui ma non hanno influito sulla mia decisione. Ho capito il progetto e ho scelto di venire a Toronto perché mi sono innamorato della città, delle persone che lavorano qui e questo per me va oltre ogni aspetto”.