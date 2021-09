Bernardeschi è pronto per il Chelsea: “Posso giocare anche in attacco, l’ho fatto in Nazionale”

Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato così a Sky Sport al termine della vittoria odierna contro la Sampdoria: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Peccato aver preso gol al 44′, subito dopo il 2-0. Ci è dispiaciuto tantissimo perché il primo tempo sarebbe potuto finire 2-0 o 3-0. Nella ripresa siamo rientrati in campo con l’approccio giusto e abbiamo fatto il 3-1, ma proprio lì serve la cattiveria per chiudere la partita e non permettere all’avversario di riaprirla”.

Senza Morata e Dybala, magari col Chelsea giocherà in attacco…

“Mi piace e non sarebbe assolutamente un problema. L’ho fatto in Nazionale, il ct Mancini mi ha provato molto spesso in quel ruolo. Naturalmente non potrei essere una punta fisica, ma rapida e di palleggio. Vediamo cosa decide l’allenatore mercoledì”.