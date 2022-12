Bernardeschi: “Dybala è tra le stelle. E’ un trionfo che non dimenticherà. CR7? Meritava una finale contro Messi”

Intervistato da Radio 24, Federico Bernardeschi ha elogiato il suo ex compagno alla Juventus, Paulo Dybala: “Oggi Dybala sarà sulle stelle, si porterà dentro questo trionfo per tutta la vita, anche lui ha scritto la storia del calcio e questo resta. Entrare a 3 minuti dalla fine e prendersi una responsabilità del genere non è facile, gli porterà più consapevolezza. La MLS? Cresce, in America fino a 7-8 anni fa non conoscevano la F1, l’han vista e han costruito le piste. Sono così in tutto, vogliono essere i numeri 1. Gli è sempre un po’ mancato il calcio, ma vedrete, ci sarà una crescita esponenziale nei prossimi 2-3 anni”.

Sul duello Ronaldo-Messi: “Cristiano sicuramente meritava un finale differente a livello mondiale, magari sarebbe stata bella una finale contro Messi, non è stato bello come è stato attaccato. Però credo che quello che è successo, tutto quello che si è scatenato intorno a Messi sia una cosa magica, doveva finire la carriera così”.

Foto: twitter Toronto