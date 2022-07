Bernardeschi, da una presunta svolta al silenzio. Storia di un’incompiuta

Qualcuno aveva sentenziato, roba di diverse settimane fa: Federico Bernardeschi a un passo dal Napoli. Un passo, un centimetro, un millimetro, sta per arrivare l’annuncio… Invece no, nulla, come non detto, abbiate pazienza. Sembra la storia di de Ligt di un mese e mezzo fa: fiducia, ottimismo per il rinnovo, questione di giorni. Invece, è trascorso più di un mese e siamo ancora qui, anzi qualcuno si sta muovendo (io Chelsea).

La verità su Bernardeschi è molto semplice: non ha appeal. Si può pubblicizzare, si può fare, si può dire che siamo a un passo… ma in Italia le condizioni devono essere quelle giuste (di sicuro non di 3,5 milioni a stagione). Non a caso avevamo parlato di piste turche, ovviamente non gradite, che avrebbero potuto dargli la visibilità necessaria. E se dovesse ridimensionare, si potrebbe parlare anche di piste italiane. La verità è una: il lungo ciclo alla Juve avrebbe dovuto evidenziare le sue qualità, invece è stata una delusione. E onestà vuole che non si nasconda la verità, gli altri non “bevono” tutto, a maggior ragione le cose senza fondamento.

Foto: Twitter Juve