Bernardeschi: “Da Chiesa mi aspetto che faccia sempre la differenza. Contestare Morata è una follia”

Federico Bernardeschi, ex Juventus e Fiorentina, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Federico Chiesa ed ha analizzato Spagna-Italia, partita che verrà disputata domani. Ecco le sue parole:

Su Chiesa e sulla partita: “Se può fare la differenza? Da lui me lo aspetto sempre, però credo che il centrocampo sarà prezioso, Barella e Jorginho dovranno contenere. La Spagna può soffrire gli inserimenti dei quinti e di Frattesi”. Sull’importanza del capo delegazione: “Buffon è Buffon, solo il nome è una garanzia. Conta come contava Vialli per noi, Gigi può dare il consiglio giusto, il dettaglio che fa la differenza. Uno come lui aiuta a capire i momenti, a ridere e scherzare quando si può e a tornare seri quando si deve. Buffon conosce l’importanza della maglia e sa trasmetterla”. Su Morata: “Voglio fare i complimenti al mio amico Alvaro perché viene criticato ingiustamente, pur essendo un giocatore di livello mondiale. A 31 anni è capitano della Spagna e ha vinto tantissimo, contestarlo è una follia.

Foto: twitter Toronto