Bernardeschi: “Con Pirlo ho un grande rapporto. Si è calato subito nella dimensione Juve”

Intervistato da Sky Sport, Federico Bernardeschi, esterno della Juventus, ha parlato del momento in casa Juventus, della fiducia che gli sta dando Pirlo con una continuità di prestazioni sempre più importante.

Queste le parole del giocatore: “Il rapporto con Pirlo? Con lui ho un bellissimo rapporto, costruito sulla sincerità e sulla fiducia e sul rispetto. E secondo me queste sono le cose più importanti. Detto ciò, il mister si è calato molto bene in questo ruolo perché è stato un fuoriclasse, un campione abituato a gestire gli spogliatoi anche quando giocava, quindi credo che questa cosa lo abbia facilitato molto ad inserirsi nella Juventus con campioni importanti. Ha dato subito prova della sua maturità per ricoprire questo ruolo. Ha veramente un rapporto di gestione a 360 gradi, ti parla molto, ti spiega le cose e questo per uno spogliatoio come quello della Juventus è fondamentale”.

Sulla stagione: “La vittoria con il Ferencvaros è stata fondamentale per il passaggio del turno e quindi possiamo concentrarci al 100% sul campionato per recuperare posizioni e punti. E’ una situazione importante, arriva un tour de force non da poco e quindi bisogna stringere i denti”.

Foto: Twitter Juventus