Bernardeschi: “Con lo Zenit vittoria di uomini veri. Rinnovo? Ne parleremo al momento giusto”

Federico Bernardeschi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in Champions League contro lo Zenit. Ecco le parole del giocatore della Juventus: “Aver raggiunto gli ottavi con due turni d’anticipo è una grande soddisfazione ma la cosa più importante è che stasera sono venuti fuori gli uomini prima dei calciatori. Abbiamo avuto il giusto atteggiamento fisico e mentale, ma questa deve essere la normalità per la Juve, non un’eccezione“.

Sul futuro: “Al contratto non penso, mi interessa solo continuare a fare bene, poi ci saranno le sedi opportune per affrontare questo discorso”. I ricordi dei brutti momenti e l’Europeo: “Con l’Europeo ho chiuso un cerchio dopo aver passato momenti difficili, di cui sono anche orgoglioso, perché un ragazzo intelligente deve prendere le cose buone dalle situazioni negative e rialzarsi. Sto facendo bene, la cosa che mi fa più piacere è poter aiutare la squadra, quello che abbiamo creato all’Europeo ci deve essere d’insegnamento ogni giorno. Dobbiamo portarlo anche alla Juventus“.

Foto: Twitter Juventus