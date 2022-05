Bernardeschi, addio scontato e gestione sbagliata (non della Juve)

Federico Bernardeschi non rinnoverà il contratto in scadenza con la Juve. Epilogo scontato, alla luce delle richieste non troppo inferiori rispetto ai 4 milioni di ingaggio che percepirà fino al prossimo mese di giugno. La Juve ha fatto il massimo per Bernardeschi: ha investito circa 40 milioni per strapparlo alla Fiorentina, gli ha garantito un ingaggio sontuoso con un ritorno tecnico davvero minimo. L’ultima gestione (non della Juve) è stata sbagliata: chiedere più o meno la stessa cifra, al massimo un minimo sconto, rispetto alla proposta bianconera, è stato un modo per voler forzare e prepararsi all’addio. La Juve ha altre idee, ha in pugno Di Maria e non vuole giustamente fare voli pindarici. Adesso Bernardeschi potrebbe avere mercato in Italia (a Sarri piace, ma è solo una traccia) soltanto se cambiassero le condizioni. Altrimenti, sarà costretto a valutare le proposte dall’estero: ne sono arrivate un paio, una dalla Turchia.

FOTO: Twitter Bernardeschi