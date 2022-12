Bernando Silva: “Vedo l’Argentina come una delle favorite”

Il calciatore del Manchester City e del Portogallo, in un’intervista concessa a Olè ha parlato dell’Argentina e del suo compagno di squadra Julian Alvarez. Di seguito le sue parole: ” Vedo l’Argentina come una delle favorite. Lionel? Messi è Messi. E’ un giocatore che tutti sanno cosa può fare. E speriamo che se giochiamo contro di lui in finale, non giochi o giochi molto male. Julian Alvarez? E’ un grande giocatore che mi ha sorpreso molto quando è arrivato al City perché non sapevo cosa aspettarmi e spero di vederlo in finale.”

Foto: Twitter personale