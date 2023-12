Bernabé: “Vogliamo tutti la Serie A. L’obiettivo è regalare una soddisfazione ai tifosi”

Adrian Bernabè, stella del Parma, ha parlato del momento del club emiliano e degli obiettivi.

Queste le sue parole: “E’ stata una bella partita, ho sbagliato io sul primo gol loro, ma l’abbiamo rimessa subito in piedi con una bella giocata tra me e Man. Nel secondo tempo è stato più semplice perché abbiamo fatto due gol vicini e poi abbiamo gestito la gara. Bene per i tre punti. Noi sentiamo la pressione perché sappiamo di dover andare. E’ una responsabilità e vogliamo rendere orgogliosi i tifosi e la città perché tutti meritano la massima serie e sono due anni che soffrono con noi. Manca tantissimo, ora vogliamo vincere a Brescia e poi testa a gennaio, sentiamo la responsabilità di questa città. E’ vero, siamo maturati tanto e gestiamo meglio la partita sia in vantaggio che sotto. E questo è quello che conta. Siamo in fiducia e siamo contenti, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto. E’ il mio momento migliore? E’ il momento in cui sto facendo più statistiche. Sento che gioco bene e faccio gol e assist, e questo conta alla fine dell’anno. Ma per me contano i tre punti, non le statistiche individuali. Vogliamo la Serie A tutti quanti, io per primo”.