Bernabé: “Vogliamo la Serie A. Con Mann intesa naturale”

Adrian Bernabé, gioiello classe 2001 e attuale numero 10 del Parma, ha parlato dell’anno appena concluso con i Ducali, in una intervista concessa a Sky Sport: “Abbiamo chiuso il 2023 alla grande e speriamo che anche il 2024 ci dia grandi soddisfazioni e successi. Posso pure segnare 20 gol, ma se poi non raggiungiamo gli obiettivi serve a poco. Da quando sono arrivato mi sono sentito subito ben accolto, sto molto bene e sono felice di lavorare con Pecchia. Vogliamo andare in Serie A per rendere orgogliosa questa città”. Sul rapporto con Mister Pecchia e l’intesa con Dennis Mann: “Mister Pecchia ha lavorato tanto, si vede in campo e nello spogliatoio. Ci sono tanti giocatori forti che vogliono giocare e lui ci ha fatto sentire dentro il progetto, ci sentiamo importanti e ci vogliamo bene. L’intesa con Dennis è naturale, quando mi passa il pallone so di doverlo cercare nello spazio perché può essere pericoloso”.

Foto: Twitter Parma