Berlusconi su Ibrahimovic: “La sua forza mentale è inarrivabile, avrà ruoli importanti nel mondo del calcio”

Silvio Berlusconi nel corso dell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Le parole del proprietario del Monza, nonché ex presidente del Milan: “Ha un carattere e una forza mentale che sono inarrivabili, è un grande campione. So che ha ancora tanta voglia di giocare: solo lui può decidere fino a quando. Penso che la sua personalità sia importantissima in campo e nello spogliatoio. Per il futuro, io sono sicuro che nel mondo del calcio continuerà a ricoprire ruoli importanti: ha l’intelligenza e il carisma necessario per riuscire bene qualunque cosa decida di fare. Il suo know-how sarà prezioso come allenatore o come dirigente”.

Foto: Instagram Milan