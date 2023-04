Berlusconi: “Siamo molto soddisfatti di Palladino, ha grande futuro. Rinnovo? Ne parleremo”

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui si è espresso del futuro dell’allenatore dei brianzoli Raffaele Palladino: “Siamo molto soddisfatti di Palladino, con la sua conduzione tecnica il Monza sta giocando un campionato fra i migliori mai disputati da una squadra alla sua prima stagione in Serie A. Palladino è un giovane allenatore con un grande futuro. Ne apprezzo non solo le idee tecniche, ma anche lo stile e la determinazione. Il rinnovo? Del contratto siamo d’accordo di parlare, anche per ragioni scaramantiche, solo a salvezza matematicamente acquisita, ma in verità i nostri obbiettivi sono più alti”.

Foto: Instagram Palladino