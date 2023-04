Berlusconi, nuovo bollettino medico del San Raffaele di Milano: “Progressivo e costante miglioramento”

E’ arrivato un nuovo bollettino medico dell’ospedale San Raffaele di Milano in merito alle condizioni di Silvio Berlusconi. Il proprietario del Monza, nonché ex storico presidente del Milan, è ricoverato in terapia intensiva dalla mattina di mercoledì 5 aprile: “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo”.

Foto: Instagram Berlusconi