Berlusconi: “Monza, questo è l’anno buono per la Serie A. In futuro sarà difficile”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, si è espresso dopo il successo dei brianzoli sul Pisa, nell’andata della finale playoff.

Queste le sue parole: “È positivo andare a Pisa con un gol di vantaggio, ora ci prepareremo bene perché da questa partita dipende il destino del Monza anche l’anno prossimo. Se non andiamo in Serie A quest’anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché scendono in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A, quindi sarebbe molto difficile. Ma pensiamo al presente. A Pisa sarà una partita cruciale. Se ci sarò a Pisa? Sì per forza. Devo sempre dire l’ultima parola ai giocatori prima che vadano in campo, avete visto com’erano nel primo tempo, sono stati fantastici poi sono calati”.

Foto: Twitter personale