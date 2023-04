Berlusconi: “Milan? Stagione strana. Kvaratskhelia più completo di Leao”

Silvio Berlusconi, ex storico presidente del Milan e attuale proprietario del Monza, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sportin cui ha parlato dell’imminente sfida di Serie A tra il suo ex club e il Napoli. Alcune parole: “Napoli-Milan? Tanti ricordi, tante emozioni. Su tutte, mi commuovo ancora a pensare all’applauso che il meraviglioso pubblico di Napoli ci tributò a fine partita. Una prova di stile e di sportività straordinaria, una delle ragioni per le quali Napoli è e sarà sempre nel mio cuore. Di quella partita non posso dimenticare uno strepitoso, inarrivabile Gullit, due realizzatori straordinari come Virdis e Van Basten, ma anche un meraviglioso gol di Maradona su punizione. Uno di quei miracoli calcistici che solo lui sapeva fare”.

Leao vs Kvaratskhelia: “Sono due grandissimi giocatori che hanno caratteristiche diverse. Forse Kvaratskhelia è un giocatore più completo, però Leao è più “da Milan”.