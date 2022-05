Berlusconi: “Mi auguro che il Monza vinca i playoff e il Milan lo scudetto”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, ha parlato a margine di un evento politico, dove ha anche parlato in vista degli obiettivi del Monza e del Milan.

Queste le sue parole a Mediaset: “Ovviamente da vecchio amante del Milan non posso che sperare che vinca lo scudetto domenica prossima. Sarebbe il primo scudetto dopo l’era Berlusconi e sarebbe bello davvero. E’ chiaro che da presidente del Monza spero in un derby l’anno prossimo in Serie A. Mi auguro che possiamo vincere i playoff, dopo la delusione dell’ultima giornata di campionato. Abbiamo brutti ricordi ai playoff, ma quest’anno dobbiamo dare risposte positive”.

Foto: Facebook personale