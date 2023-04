Le condizioni di Silvio Berlusconi sono in costante miglioramento. Il proprietario del Monza, ex storico presidente del Milan, ha lasciato la terapia intensiva ed è stato trasferito in un reparto di degenza ordinaria all’ospedale San Raffaele di Milano. Era ricoverato dallo scorso 5 aprile per le complicanze dovute a una forma cronica di leucemia.

Foto: Instagram Berlusconi