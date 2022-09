Berlusconi: “Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. Me ne occuperò io”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza che ieri ha raccolto un punto al termine della partita contro il Lecce, ha parlato della squadra ai microfoni di RTL. L’imprenditore ha spiegato così il suo punto di vista: “Il Monza deve cambiare modo di stare in campo. I giocatori sono bravi, a livello di Serie A. Adesso me ne dovrò interessare ancora io, come all’inizio dei campionati di Serie B e C quando ho dato l’impostazione corretta alla squadra”.