Berlusconi: “Il Milan è nel mio cuore, il Monza ancora no. Spero in un pari”

Silvio Berlusconi, numero uno del Monza, ai microfoni di Sky Sport ha parlato della sfida di campionato imminente contro il suo ex Milan. Una partita non qualunque: “Il Milan è la mia squadra del cuore, andavo a vedere le partite con mio papà, anche lui tifoso rossonero. Il Milan ce l’ho dentro da sempre. Quando l’ho preso volevo che diventasse la squadra più forte del mondo e ci sono riuscito. Quando perde il Milan ho il cuore distrutto, speriamo in un pareggio che non fa male a nessuno. Milan e Monza sono due cose diverse. Il Monza sono contento quando vince, batto le mani, ma non è ancora entrato nel mio cuore. Non so se sabato mi emozionerò come in passato, ma vedere il Milan è sempre emozionante, io il Milan in tv lo vedo sempre”.

Foto: Instagram Berlusconi