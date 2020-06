Berlusconi: “Ibra e Kakà erano obiettivi veri, ma mai dire mai. Daniel Maldini al Monza? Speriamo”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza, è intervenuto ai microfoni di Telelombardia tornando a parlare della promozione del club brianzolo in Serie B: “Mi emoziono ancora con il calcio. Se non fosse così, non starei ancora in campo e non si vince se non ce la si mette tutta e ci si emoziona. Ho vissuto con gioia la notizia della promozione, ho brindato a tavola con mia figlia anche perché non possiamo fare feste pubbliche. Ora la Serie A? Magari, magari. Noi ci stiamo preparando per fare un bel campionato di B. Pensiamo a 4-5 rinforzi per la prossima stagione. Possiamo prendere determinati giocatori, cercando ragazzi in Serie B e in Serie C con un’età sui 23 anni. Daniel Maldnini al Monza? Speriamo. Ibrahimovic? Lui e Kakà sono stati dei nostri obiettivi, ma per motivi extracalcistici abbiamo dovuto rinunciare. Ma sia per Ibra sia per Kakà, non si sa mai”.

Foto: Twitter personale Berlusconi