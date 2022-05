Berlusconi: “Ho festeggiato con Galliani. Questo Milan può aprire un ciclo come il mio”

Silvio Berlusconi, presidente del Monza Calcio e storico presidente del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, dopo lo scudetto vinto dai rossoneri.

Queste le sue parole: “E’ davvero una gioia immensa, ho voluto condividerla con Adriano nella speranza di festeggiare insieme: ci siamo alzati in piedi inneggiando al grande Milan. E’ stata una grande emozione anche perché si avverte ovunque l’entusiasmo fantastico dei tifosi. Finalmente dopo undici anni è successo di nuovo, lo aspettavamo tanto e ci siamo riusciti. E’ un trionfo meritato e incredibile. Questa squadra composta da così tanti giovani ha tutto ciò che serve perché i successi possano ripetersi e per arrivare ad aprire un ciclo vincente come lo era stato il nostro”.

Foto: Facebook personale