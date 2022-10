Berlusconi e Galliani, un sabato unico: l’emozione non ha voce

“Io non so parlare d’amore, l’emozione non ha voce. E mi manca un po’ il respiro, se ci sei c’è troppa luce”. Così Adriano Celentano, ormai 23 anni fa. E così potrebbe essere un altro Adriano, per la precisione Galliani, in tandem con Silvio (Berlusconi), oggi pomeriggio alle 18. Milan-Monza non è una partita normale per loro e neanche la Partita, è qualcosa in più che nessuno può sintetizzare. Una fantastica epopea alla guida dei rossoneri, un ciclo probabilmente irripetibile, due uomini al comando con la proficua collaborazione di Ariedo Braida, il club più vincente al mondo. Poi la legittima decisione di farsi da parte, nessuno è eterno. Quindi il desiderio enorme di rilevare il Monza, lì dove tutto ha avuto inizio: due promozioni, la prima dalla C, la seconda storica per un traguardo mai raggiunto in 110 anni di vita. Ora, Milan-Monza con Berlusconi e Galliani in tribuna è una tripla partita nella stessa partita, bisognerebbe avere un microfono incorporato, sarebbe bello catturare sensazioni minuto per minuto. Ma durante quei 90’ più recupero sarà impossibile, al massimo si potrà immaginare, intuire. L’emozione non ha voce, proprio così. Un sabato indimenticabile, comunque vada.

Foto: sito Milan