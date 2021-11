Berlusconi: “Abbattere San Siro sarebbe una ferita profonda”

Intervistato da Il Corriere della Sera, l’ex presidente del Milan, ora numero uno del Monza, Silvio Berlusconi, ha parlato in merito a San Siro e ad un eventuale abbattimento dello storico impianto milanese.

Queste le sue parole: “La demolizione di San Siro sarebbe molto dolorosa. Si tratta di un’icona del calcio conosciuta in tutto il mondo, abbattere San Siro sarebbe una ferita profonda. Io mi auguro che vinca la ragione e che si possa optare per un ammodernamento dello stadio, come stanno facendo il Real e il Barcellona per il Bernabeu e il Camp Nou”.

Foto: Facebook personale