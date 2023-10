Berizzo (ct Cile): “Con Sanchez come punta costruiamo meglio l’azione”

Eduardo Berizzo, commissario tecnico del Cile, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezuela, valida per il girone di qualificazione al prossimo Mondiale: “Modulo? I nostri tre centrocampisti, abbinati a Diego (Valdes, ndr) e ad Alexis (Sanchez, ndr), in quel pezzo di campo garantiscono che l’azione sia costruita meglio, con più persone, e sia fatta bene”.

Poi ha proseguito: “Questa soluzione ci ha permesso di avere un grande possesso palla. Abbiamo cominciato a dominare le partite preparandoci bene e giocando altrettanto bene. Quell’idea di calcio o quell’idea di possesso prevarrà indipendentemente da chi sia il rivale”.

