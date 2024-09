Bergwijn saluta l’Ajax: “Indossare questa maglia è stato un sogno diventato realtà”

Steven Bergwijn è un nuovo calciatore dell’Al-Ittihad. Il calciatore ha voluto salutare il club olandese con un post su Instagram: “Oggi lascio una società che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Per me è stato un sogno diventato realtà giocare per l’Ajax e indossare la maglia biancorossa. Voglio ringraziare i fan per il loro supporto incondizionato. La vostra passione e la vostra energia mi hanno sempre incoraggiato a dare il meglio di me, sia dentro che fuori dal campo. È grazie a voi che l’Ajax è un club così speciale, e sono orgoglioso di averne fatto parte. Voglio ringraziare anche tutti quelli che fanno parte del club, i miei compagni di squadra, gli allenatori, lo staff medico, e tutti gli altri dipendenti. Mi hai sempre sostenuto e aiutato a crescere come giocatore e come persona. Porterò sempre l’Ajax nel mio cuore e auguro a tutti il meglio per il futuro”.

Foto: Instagram Bergwjin