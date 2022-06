Parole decisamente forti quelle con le quali Steven Bergwijn ha palesato (ai microfoni di ESPN) il proprio malessere per l’esperienza al Tottenham: “È difficile per me. Gioco bene in nazionale ma quando torno al club la gente mi volta le spalle. Devo trovare una soluzione. L’Ajax? Non chiudo nessuna porta“.

Foto: Twitter Tottenham