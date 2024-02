Bergvall, no al Barcellona: ha scelto il Tottenham

Lucas Bergvall ha scelto il Tottenham. Dopo quanto raccontato nella giornata di ieri, con l’irruzione degli Spurs quando il Barcellona credeva di averla spuntata (un’operazione da chiudere ora per la prossima estate), Gianluigi Longari ha aggiornato aggiungendo che il Tottenham ha scavalcato la concorrenza per il centrocampista centrale classe 2006 in uscita dal Djurgarden. Decisiva la volontà della famiglia che ha preferito gli Spurs al Tottenham.

Foto: Instagram personale