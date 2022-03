Bergonzi promuove Guida: “Gestione perfetta della partita. Sanzioni corrette”

Direttamente dagli studi di Mediaset, dopo la partita tra Fiorentina e Juventus, l’ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato la prestazione di Guida, arbitro dell’incontro: “Era una gara sulla carta molto difficile, in un ambiente incandescente. Serviva un arbitro di personalità e Guida è stato assolutamente all’altezza del compito. Già dai primi minuti ha dettato le sue regole, subito a Biraghi e ad Arthur ha fatto capire che era inutile protestare. Ha 172 gare sulle spalle e si vede, ha saputo gestire anche le sanzioni disciplinari. Nel primo tempo ha tenuto il cartellino in tasca mostrando uniformità di giudizio. Poi nella ripresa la partita è diventata più difficile, servivano i cartellini gialli e lo mostra cinque volte: tutte ammonizioni corrette. Promosso a pieni voti, per me è stato il migliore in campo“.

