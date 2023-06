Bergomi sulla Nazionale: “ll cambiamento è già iniziato, ma arriva sempre un momento di rottura”

Lo “Zio” Giuseppe Bergomi, storico ex difensore dell’Inter e della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poco più di mezz’ora dal fischio d’inizio della partita contro l’Olanda di Koeman, valida per la finale terzo-quarto posto della Nations League: “Il cambiamento è già iniziato, ma arriva sempre un momento di rottura. E questo è il momento di cambiare, ci siamo. Abbiamo dei giocatori bravi, magari in dei ruoli siamo scoperti ma ci possiamo lavorare. Dobbiamo capire bene ciò che abbiamo in testa e anche il sistema di gioco su cui puntare, questo diventa fondamentale”. Sulla partita aveva detto che si aspettava di vedere l’Italia con un’idea, 4-3-3, la costruzione a tre e un gioco offensivo per dominare la partita.

Foto: instagram personale Bergomi