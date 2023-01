Bergomi: “Serve un’impresa, ma l’Inter è l’anti-Napoli”

L’ex interista Giuseppe Bergomi, ha parlato così della squadra neroazzurra a La Gazzetta dello Sport: “Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli. E’ durissima, serve più di un’impresa. Il Napoli viaggia forte e ha messo tra sé e le inseguitrici tre o più partite di differenza. Significherebbe crollare di colpo e i segnali arrivati dopo la sfida contro la Juve non sono incoraggianti per chi deve recuperare punti. L’Inter però deve provarci: infilando una serie di filotti consecutivi di vittorie, tipo otto vittorie e un pareggio e poi ancora otto vittorie eccetera. Onestamente, per quanto il valore dell’Inter imponga di crederci, la rimonta è davvero difficile”.

Foto: Instagram Bergomi