Bergomi scettico su Dybala all’Inter: “Con lui bisognerebbe cambiare qualcosa nel parco attaccanti”

Nel corso dell’intervista rilasciata a “La Gazzetta dello Sport”, Beppe Bergomi ha detto la sua in merito alla funzionalità di Paulo Dybala nello scacchiere dell’Inter: “Con altre punte sì: altrimenti, chi va in profondità? Dovresti avere sempre il dominio del gioco, ma con il 3-5-2 non ce la fai. Per inserire lui, servirebbe cambiare qualcosa nel parco attaccanti“.

Foto: Twitter Juventus