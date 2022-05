Beppe Bergomi, intervistato da La Gazzetta dello Sport ha toccato vari temi. Sulla finale di Coppa Italia si è pronunciato così:

“Sarà una partita 50-50, in cui a decidere più che un singolo o un duello sarà l’atteggiamento del gruppo. Vincerà chi rifiuterà la sconfitta, chi leggerà meglio i momenti della gara e saprà soffrire insieme, trovando lo spiraglio giusto per colpire”.

Su Vlahovic e Lautaro che stanno vivendo momenti diversi: “Lo juventino è un po’ in affanno, mentre Lautaro è caldo. Se gli porti il pallone in area, diventa micidiale. Il primo gol segnato contro il Milan è pazzesco. Sembra stare meglio di Vlahovic, ma in una finale tutto si azzera”.

E sulla lotta tra Milan e Inter in campionato: “All’80% lo scudetto lo vincerà il Milan. E’ una squadra in flusso che sente il traguardo vicino e che le cose arrivano, ma perché le vai a cercare. Erano sotto con Lazio e Verona, ma le hanno ribaltate. Vedo molto improbabile che sbaglino due partite”. Foto: Instagram Bergomi