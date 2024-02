Bergomi: “Giusto che Inzaghi faccia un po’ di turn over contro il Lecce. Non dimentichiamoci che mercoledì c’è il recupero con l’Atalanta”

Beppe Bergomi, ex storico capitano e difensore dell’Inter, ha commentato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport le possibili scelte di formazione che potrebbe effettuare il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi in vista del match di quest’oggi con il Lecce. Le sue parole: “Turn over? Giusto e inevitabile. Le partite di Champions sono diverse rispetto alle altre e non a caso la Juventus sperava di rimanere attaccata in classifica fino a marzo. Allegri sapeva che i ritmi e le tensioni della Champions avrebbero “pesato” per Inzaghi. In più c’è stato anche l’infortunio a Thuram… I bianconeri si sono un po’ staccati e, a maggior ragione, l’Inter deve far rifiatare qualche uomo. Non dimentichiamoci che mercoledì c’è pure il recupero con l’Atalanta.

“Giusto dare spazio a Frattesi che, se fosse stato nel Milan o nella Juve, avrebbe giocato senza dubbio di più. Anche altri però meritano una possibilità, fermo restando che con Lautaro, Mkhitaryan, Acerbi, Dimarco e Dumfries titolari, una certa identità tattica ci sarà sempre.”

Foto: sito FIGC