Bergomi elogia Pellegrini: “In fase di rifinitura è uno dei migliori giocatori italiani. E’ determinante”

In occasione di un evento di padel a Pula, è intervenuto Giuseppe Bergomi che si è soffermato alla luce della sfida dell‘Italia contro l’Ungheria, su Pellegrini e non solo: “Contro l’Ungheria giocavano quattro titolari della Roma di Mourinho, sono calciatori che hanno preso autostima. Cristante ha fatto bene, poi Pellegrini utilizzato in quel ruolo, in fase di rifinitura, è uno dei migliori giocatori italiani. Mi piace più avanti, anche se è determinante perché ha segnato anche contro l’Ungheria”

Foto: Twitter Pellegrini