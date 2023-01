Bergomi difende Lukaku: “Nessun caso, poteva far bene”

L’ex calciatore Giuseppe Bergomi ha analizzato, dagli studi di Sky Sport, quelle che sono le attuali difficoltà di Romelu Lukaku. Così l’ex neroazzurro ha difeso proprio l’attaccante dell’Inter: “Per me Lukaku non è un caso, anche se sottolineo che quando è entrato col Monza era una situazione ideale per lui: poteva ripartire bene. Non gli si chiedeva molto, solo una gestione più curata del pallone e far salire la squadra: non è riuscito a fare tutto questo. Non è un caso perché nel primo tempo col Napoli mi è piaciuto, è entrato in tutte le situazioni d’attacco, ho visto un primo tempo buono”.

Inoltre Bergomi ha espresso il suo parere sul futuro di Skriniar: “E’ il giocatore più utilizzato dell’Inter. Ma 50 milioni per un difensore io non li rifiuterei mai come principio: devi essere pronto sul mercato ad individuare un certo tipo di giocatore, perché di calciatori ce ne sono tanti”.

Foto: profilo Instagram Bergomi