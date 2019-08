Berge-Fiorentina, si entra nel vivo alla fine del mercato inglese

Dopo essersi avvicinata sensibilmente a Badelj, pronto al ritorno in viola, la Fiorentina spinge con forza per Sander Berge. Il centrocampista norvegese classe 1998 è il grande obiettivo, come vi abbiamo anticipato. Il gioiello del Genk ha un contratto in scadenza nel 2021, oggi la richiesta si avvicina ai 25 milioni, per la Fiorentina è un profilo dalle indiscusse qualità che merita un grosso investimento. Ma si entrerà nel vivo della trattativa alla fine del mercato inglese (l’8 agosto), che inevitabilmente condiziona gli equilibri di molte operazioni anche al di fuori dalla Premier. Intanto oggi è più defilato, ma non ancora fuori dai giochi, Demme del Lipsia, mentre Rongier del Nantes spinge per raggiungere Firenze, ma i viola chiedono ancora tempo.

Foto: Footbola