Bereszyński: “Volevo scappare da qui ma ora sarei onorato di fare il capitano della Samp”

Fresco di rinnovo fino al 2025, Bartosz Bereszyński, ha parlato al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Ecco i passaggi cruciali: “Dopo la prima sconfitta per 4-0 con la Roma, ho subito pensato di voler scappare. Pensavo che, forse, non era il posto giusto per me. Adesso, invece, ho rinnovato fino al 2025. Sarebbe un onore essere il capitan futuro della Samp. Dal mio primo giorno in blucerchiato il colpo più bello è stato l’assist al gol di Quagliarella di tacco, 2018. Adesso la Samp volerà. Sensi è un fenomeno.”

FOTO: Instagram Sampdoria