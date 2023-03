Bereszynski lascia il ritiro della Nazionale polacca: “Infortunio ai legamenti del ginocchio”

Brutte notizie per il Napoli e la Polonia, si ferma il difensore Bartosz Bereszynski. L’ex Sampdoria ha rimediato un infortunio nel ritiro della Nazionale che non gli permetterà di giocare contro Repubblica Ceca e Albania. La nota ufficiale: “A causa di un infortunio, Bartosz Bereszynski non giocherà le prossime due partite della nazionale contro Repubblica Ceca e Albania. Il giocatore dell’SSC Napoli ha riportato una distorsione al legamento del ginocchio durante l’allenamento. La ferita non è grave, ma ci vorranno circa due settimane per guarire. D’accordo con il club, è stato concordato che Bereszynski sarebbe rimasto al ritiro e la sua riabilitazione sarebbe stata effettuata dallo staff medico della nazionale”.

Foto: Instagram Bereszynski